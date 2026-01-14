#Халық заңгері
Әлем

82 жастағы танымал әнші Хулио Иглесиасқа зорлық жасады деген айып тағылды

82 жастағы танымал әнші Хулио Иглесиасқа зорлық жасады деген айып тағылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 13:06 Сурет: Instagram/julioiglesias
Испандық әнші Хулио Иглесиас жыныстық зорлық пен қол жұмсау фактілері бойынша айыпталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Independent басылымы жазды.

Басылымның мәліметінше, әншіге қарсы екі әйел шағымданған, олар бұрын оның сарайында жұмыс істеген.

Бірі әншінің оны күшпен интимдік қарым-қатынасқа тартқанын, құрметсіздік көрсеткенін және дене зорлығын қолданғанын айтқан.

Екінші қызметкер болса, жанасулар, қорлаулар, психологиялық қысым, сондай-ақ зорлықшыл атмосфера болғанын хабарлаған.

Қазіргі таңда Хулио Иглесиас және оның өкілдері ресми түрде бұл айыптауларға қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Айта кетейік, әнші бүгінде 82 жаста.

Бұған дейін Италиядағы Олимпиада ойындарын Мэрайя Кэри ашатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
