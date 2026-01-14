82 жастағы танымал әнші Хулио Иглесиасқа зорлық жасады деген айып тағылды
Сурет: Instagram/julioiglesias
Испандық әнші Хулио Иглесиас жыныстық зорлық пен қол жұмсау фактілері бойынша айыпталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Independent басылымы жазды.
Басылымның мәліметінше, әншіге қарсы екі әйел шағымданған, олар бұрын оның сарайында жұмыс істеген.
Бірі әншінің оны күшпен интимдік қарым-қатынасқа тартқанын, құрметсіздік көрсеткенін және дене зорлығын қолданғанын айтқан.
Екінші қызметкер болса, жанасулар, қорлаулар, психологиялық қысым, сондай-ақ зорлықшыл атмосфера болғанын хабарлаған.
Қазіргі таңда Хулио Иглесиас және оның өкілдері ресми түрде бұл айыптауларға қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Айта кетейік, әнші бүгінде 82 жаста.
