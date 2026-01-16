91 жастағы күйеу жігіт пен 90 жастағы қалыңдық армандаған үйлену тойын өткізді
Сурет: freepik
Хопуэлл қаласында 91 жастағы Гарольд Пью мен оның 90 жастағы жұбайы Фрэнсис некелерінің 70 жылдығын атап өтіп, бір кездері армандаған үйлену тойларын ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Гарольд пен Фрэнсис өткен ғасырдың 50-жылдары мұз айдынында танысқан. Көп ұзамай араларында махаббат сезімі пайда болып, олар 21 және 20 жасында отбасын құрған. WTVR телеарнасының ақпаратынша, жас жұбайлар тек некені ресми түрде тіркеумен ғана шектеліп, той өткізбеген.
"Арада жеті онжылдық өткен соң, ерлі-зайыптылардың достары мен туыстары бұл олқылықтың орнын толтыруды шешіп, жұпқа арнап үйлену тойын ұйымдастырды. Салтанатты рәсім шіркеуде өтті, онда Гарольд пен Фрэнсис бір-біріне махаббат пен адалдыққа қайтадан ант берді", – деп мәлімдеді телеарна.
Айта кетейік, Фрэнсис осы жылдар бойы жолдасына деген сезімі өзгермегенін айтты. Ал берік әрі ұзақ некенің құпиясы туралы сұраққа ерлі-зайыптылар өмірлік серікті саналы түрде таңдап, сенімді бірінші орынға қою қажет екенін атап өтті.
