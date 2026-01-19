Ресейде гинеколог науқастың ішінде құралын қалдырып кеткен
Дәрігер бастапқыда өз кінәсін мойындамаған. Соның салдарынан жәбірленуші әйелге басқа клиникада операция жасатуға тура келген. Бұл туралы тәуелсіз сот-медициналық сарапшы, заңгер әрі жәбірленушінің өкілі Юрий Кириленков Instagram парақшасында жазды.
Заңгердің айтуынша, дәрігер қабылдауынан кейін науқастың жағдайы кенеттен нашарлаған. Дене қызуы көтеріліп, іштің төменгі тұсы қатты ауыра бастаған. Әйел қайтадан сол клиникаға барып, ультрадыбыстық тексеруден өткен.
Сурет: Instagram/sudmed_expert_kirilenkov
УДЗ кезінде маман науқастың жатырында бөгде зат барын анықтаған. Ол – эндоцервикалдық щетка болып шыққан. Алайда гинеколог бұл жайтқа мән бермей, оны контрацептивтік спираль болуы мүмкін деп болжаған. Ал жәбірленушінің айтуынша, ол ешқашан спираль салдырмаған.
Жәбірленуші тарап өкілінің пікірінше, гинеколог құралдың бір бөлігі сынып қалғанын байқамауы мүмкін емес, яғни ол бұл туралы әдейі үндемей қалған.
"Онкоцитологияға жағынды алу — қалыпты жағдайда мұндай асқынуларға әкелмейтін стандартты процедура. Егер қандай да бір асқыну болса, дәрігер дереу әрекет етіп, мәселені жоюға міндетті. Ал адамның ағзасында бөгде затты жасырын қалдыру – өрескел қателік", – деп жазды заңгер.
Сурет: Instagram/sudmed_expert_kirilenkov
