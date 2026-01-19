#Халық заңгері
Әлем

Америкалықтар цифрлық технологиялардан жаппай бас тартып жатыр

Америкалықтар цифрлық технологиялардан жаппай бас тартып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 13:04 Сурет: pixabay
Жасанды интеллекттен (ЖИ) шаршаған америкалықтар дәстүрлі қолөнерді көбірек қолдана бастап, "аналогтық хоббилерді" таңдауға көшіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

CNN мәліметінше, АҚШ-та шығармашылыққа арналған тауарларды сататын компаниялардың сайттарында "аналогтық хобби" тақырыбындағы іздеу сұраныстары күрт артқан.

Michael’s компаниясының мерчандайзинг жөніндегі бас директоры Стейси Шивлидің айтуынша, адамдар цифрлық технологиялардан уақытша бас тарту мен әлеуметтік желілердегі тоқтаусыз теріс жаңалықтар тасқынынан демалу үшін дәстүрлі қолөнерге көшуде.

"Қазір шын мәнінде ауқымды мәдени өзгеріс болып жатыр деп ойлаймын", – дейді ол.

Бұған дейін Альпі тауларында көшкін жүріп, шаңғышылар мерт болғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
