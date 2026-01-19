#Халық заңгері
Әлем

Иерусалимде жеке балабақшада белгісіз қауіпті зат ауаға тарап, екі сәби көз жұмды

Сәби, Иерусалим, жеке балабақша, улы газ, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 21:49 Сурет: pexels
Белгісіз қауіпті заттың ауаға таруынан кейін Иерусалимдегі жеке балабақшада үш және төрт айлық екі нәресте қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kan мемлекеттік телерадиокомпаниясының хабарлауынша, тағы 53 бала медициналық мекемелерге жатқызылды.

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, балалардың улануына жылу жабдықтарынан шыққан улы газ түрткі болуы мүмкін.

"Бүгін, 2026 жылдың 19 қаңтарында Иерусалимдегі балабақшада екі сәби қайтыс болды, тағы 53 бала улану күдігі бойынша медициналық тексеруден өту үшін эвакуацияланды", делінген мемлекеттік телерадиокомпанияның хабарламасында.

Израильдің жедел жәрдем қызметі бұған дейін медициналық бригадалар медициналық көмек көрсетіп, зардап шеккен 50-ден астам баланы, соның ішінде жағдайы ауыр төрт айлық екі сәбиді қалалық ауруханаларға орналастырғанын хабарлады, деп жазады РИА Новости.

Бастапқыда Израильдің құқық қорғау органдары белгісіз қауіпті заттың ауаға қасақана тарауы күдігі туралы хабарлады, бірақ кейін бұл болжамдарды жоққа шығарды. Kan мәліметтері бойынша, өрт сөндіру және құтқару қызметі қауіпті заттармен улану мүмкіндігін жоққа шығарды, бірақ қайғылы жағдай жылу қондырғыларынан шығатын газдан туындауы мүмкін екенін айтылады.

Телерадиокомпанияның хабарлауынша, қайғылы оқиға білім министрлігінің лицензиясынсыз жұмыс істеген жеке балабақшада болған. Кейіннен бұл мекемені жабу туралы әкімшілік бұйрық шығарылды.

Ynet порталы полицияның үш тәрбиешіні жауап алу үшін ұстап әкеткенін жазады.

Бұған дейін Алматыда пойызда 52 адам уланып, қылмыстық іс қозғалғаны хабарланған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
