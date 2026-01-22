#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Әлем

1 миллиард долларға дейін: Путин Гренландияның құнына болжам жасады

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 12:08 Фото: akorda.kz
Ресей президенті Владимир Путиннің пікірінше, егер Гренландия XIX ғасырда Ресей АҚШ-қа Алясканы сатқан кездегі бағалармен шамалас құнға сатылатын болса, Америка Құрама Штаттары оны сатып алуға шамасы жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

РБК дерегінше, Ресей басшысы Гренландияның құнын 200 миллион доллардан 1 миллиард долларға дейін деп бағалаған.

"Гренландияның аумағы Аляскадан сәл үлкен – шамамен 2 миллион 166 мың шаршы шақырым. Яғни айырмашылық шамамен 450–449 мың шаршы шақырымдай. Егер мұны АҚШ-тың Алясканы сатып алған кездегі құнмен салыстырсақ, Гренландияның бағасы шамамен 200–250 миллион доллар болар еді", – деді Ресей президенті.

Оның айтуынша, егер сол кезеңдегі алтын бағасымен есептейтін болсақ, бұл сома әлдеқайда жоғары болып, 1 миллиард долларға жуықтауы мүмкін. Владимир Путиннің пікірінше, АҚШ мұндай соманы да көтере алады.

Сонымен қатар Ресей президенті Гренландия төңірегіндегі жағдайды АҚШ пен Дания өзара өздері шешетініне сенім білдірді.

"Бұл бізге мүлде қатысы жоқ. Олар бұл мәселені өзара шешеді деп ойлаймын", – деді Путин РФ Қауіпсіздік кеңесімен өткен жедел кеңес барысында.

Бұған дейін планетологтардың Марста "Солтүстік Мұзды мұхитқа" тең алып мұхит болғанын анықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мәскеуде Владимир Путин мен Стивен Уиткофтың кездесуі өтті
19:55, 25 сәуір 2025
Мәскеуде Владимир Путин мен Стивен Уиткофтың кездесуі өтті
Тоқаев пен Путин келіссөздерді бастады
16:47, 12 қараша 2025
Тоқаев пен Путин келіссөздерді бастады
Владимир Путин ресейліктерге үндеу жасады
01:17, 27 маусым 2023
Владимир Путин ресейліктерге үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: