Саясат

Тоқаев пен Путин келіссөздерді бастады

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 16:47 Фото: akorda.kz
Мәліметке сәйкес, Мәскеуде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Президенті Владимир Путиннің келіссөздері басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөздер алдында Кремль сарайының Георгиев залында Қазақстан Президентін ресми қабылдау рәсімі өтті.

Келіссөздерді Ресей Президенті Владимир Путин бастап, Қасым-Жомарт Тоқаев пен қазақстандық делегацияны қарсы алып, Қазақстан мен Ресей сенімді достар, серіктестер және одақтастар екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев ерекше қонақжайлылық үшін алғыс білдірді:

"Біз үшін Ресейге сапар, бәлкім, биылғы жылдың басты оқиғасы", – деді Мемлекет басшысы.

Сөз сөйлеген кезінде Тоқаев Путинді 2026 жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Ресей Президенті оған:

"Рахатпен Қазақстанға келемін", – деп жауап берді.

"Ақордада" мәлім еткендей, кездесудің егжей-тегжейлері жақын арада жарияланады.

Қазақстан Президенті 2025 жылғы 11 қарашада Ресейге мемлекеттік сапармен келген. Сол күні Кремльде Путин мен Тоқаевтың бейресми кездесуі өтті, ол 2,5 сағаттан астам уақытқа созылды. 12 қарашада Президент белгісіз сарбаздың Мәйітханасына гүл шоғын қойып, Ресей Федерация Кеңесі Төрағасы Валентина Матвиенкомен кездесті.

