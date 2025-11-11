Кремльде Тоқаев пен Путиннің бейресми кездесуі басталды
Кездесу басында Владимир Путин тараптар жақын және орта мерзімді келешекке арналған жоспарларды талқылап жатқанын атап өтіп, Қазақстан президентінің мемлекеттік сапармен келгеніне қуанышты екенін жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев ресейлік әріптесіне жылы қабылдағаны үшін алғыс айтып, Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық және одақтастық ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтті. Ол екі ел арасында елеулі келіспеушіліктер жоқ екенін, ал туындайтын мәселелер мемлекет басшылары мен үкіметтер деңгейінде шешілетінін айтты.
Еске салайық, бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барғанын хабарлағанбыз.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті. Студенттер Мемлекет басшысына қазақша тіл қатты.
Президенттің көмекшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі туралы айтты.