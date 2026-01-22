Италияда екі танымал клубтың жанкүйерлері жолда жаппай төбелес ұйымдастырды
Жақында Италиядағы "Рома" және "Фиорентина" клубтарының жанкүйерлері автожолдың бірінде 200 адам қатысқан жаппай төбелес ұйымдастырған. Оқиға барысында таяқтар мен темір таяқшалар қолданылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Adnkronos агенттігінің хабарлауынша, осы оқиғадан кейін қатысушыларға осы маусымның соңына дейін өз клубтарының сырттағы матчтарына баруға тыйым салынды.
Бұл шешімді Италияның Ішкі істер министрлігі қабылдады. Құқық қорғаушылар атап өткендей, мұндай шаралар Болоньядағы "Рома" мен "Фиорентина" жанкүйерлерінің жолдағы жаппай қақтығыстарынан кейін енгізілген.
Төбелеске екі жақтан шамамен 200 жанкүйер қатысып, олар таяқтар мен темір таяқшалармен қаруланған.
Сонымен қатар, тәртіп бұзушылар төбелес кезінде бірнеше автокөлікті зақымдаған.
Айта кетейік, бұған дейін Бельгияның "Брюгге" клубының жанкүйерлері Астанадағы UEFA Чемпиондар Лигасы матчында "Қайратқа" қарсы тәртіпсіздік көрсетіп, кейін Қазақстан сот жүйесі тарапынан айыппұл салынған болатын.
