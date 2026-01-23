Жұмыстан босатылғаннан кейін бортсерік қызметтік құжатты қолдан жасап, әлемді тегін аралаған
20 қаңтарда Гавайи штатындағы федералдық сотта ол өз кінәсін мойындамайтынын мәлімдеді. Осыдан кейін әлемдік судья оны сотқа дейін қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Бұл туралы Independent басылымы жазды.
Іс материалдарына сәйкес, жалған құжат оған әуе компаниялары қызметкерлеріне арналған брондау жүйелеріне қол жеткізуге мүмкіндік берген. Төрт жыл ішінде ол АҚШ-тың үш ірі әуе тасымалдаушысының "стафф-билеттерін" — яғни персоналға арналған өте арзан немесе тегін билеттерді алып отырған.
Айыптау қорытындысында зардап шеккен әуе компанияларының атаулары нақты көрсетілмеген, алайда олардың штаб-пәтерлері орналасқан қалалар аталған: Гонолулу, Чикаго және Форт-Уэрт (Техас). Бұл қалаларда тиісінше Hawaiian Airlines, United Airlines және American Airlines компанияларының базалары орналасқан.
"Бұл оқиға еріксіз Леонардо Ди Каприо басты рөлді сомдаған "Ұстап көр, егер қолыңнан келсе" фильмімен ұқсастық тудырады. Онда басты кейіпкер Фрэнк Абигнейл өзін ұшқыш ретінде көрсетіп, тегін ұшқан болатын", – деп әлеуметтік желі қолданушылары пікір білдірді.
