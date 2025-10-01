Қызылордалық әже 73 жасында әлемді бағындырды
Қазір Алла Мян – Қазақстан құрамасының президенттік көпсайыс бойынша мүшесі.
Соңғы жетістіктері
Алла Мян соңғы рет 2025 жылғы шілде айында Алматыда өткен жарыста алтын медальдарға ие болды. Ол жерде "Алатау-2025" атты ардагерлер арасындағы халықаралық жеңіл атлетика турнирі және Қазақстан чемпионаты өткен. Бұл жарыстан Алла апа 10 алтын медаль қанжылап қайтты.
"Мен жүгірумен және жүзумен айналысамын. Аптасына үш рет жүгіремін, екі рет жүземін. Жазда таңғы 5-6-да тұрып, жағалаумен бес шақырым жүгіремін. Күзде кешкі жаттығуларға көшемін. 2023 жылы мен Филиппин астанасы Манилада өткен ардагерлер арасындағы 22-Азия чемпионатына қатыстым. Онда 22 елден 35 жастан асқан 2000-нан астам спортшы 14 жас санатында жарысты. Қазақстаннан 28 адам барды, мен де солардың қатарында болдым. Ол жақтан екі күміс пен екі қола медаль алып келдім. Сондай-ақ, Қазақстанның ең жасы үлкен әйел спортшысы атандым", – дейді Алла Мян.
Сурет: Алла Мянның жеке мұрағатынан
Спорттағы мансабы мен рекордтары
Алла Мян 40-тан астам рет Қазақстан чемпионы атанған (президенттік көпсайыс және жеңіл атлетика бойынша, "Мастерс" санатында). Азия чемпионаттарында екі күміс және екі қола медаль иеленген.
"Менің алты рекордым бар: төртеуі Филиппинде, екеуі Қазақстанда орнатылды. Барлығы менің жас санатым бойынша. Сонымен қатар менде "2023 жылдың ең үздік W70+ Мастерс спортшысы" дипломы бар", – деді ардагер спортшы.
Сурет: Алла Мянның жеке мұрағатынан
Мұғалімнен – чемпионға
Алла Мян мамандығы бойынша бастауыш сынып мұғалімі. 30 жылдан астам уақыт мектепте жұмыс істеп, зейнетке шыққан соң денсаулығы үшін спортқа ден қойған.
"Зейнетте өзіңе көңіл бөлуге көп уақыт бар. Спортпен айналысу – денсаулық үшін маңызды. Қызылордалық жүгіру әуесқойлары клубында қазір 100-ден астам адам бар. Жастық шағымда мен Сырдарияны бір жағасынан екінші жағасына дейін жүзіп өтетінмін. Өзеннің жанында тұрдық, кішкентайымнан жүзуді үйрендім. Кейде тамақ пісіріп жатып, ыстықта өзенге шомылып қайтатынмын. Қазанды отқа қойып, өзім шомылып келем", – деп күлді ол.
Сурет: Алла Мянның жеке мұрағатынан
Жанұясы мен қоғамдық белсенділігі
Алла Мян көптеген өңірлердегі спортшылармен достық қарым-қатынас орнатқан. Оны түрлі жарыстарға шақырады. Жанұясы – жұбайы мен немерелері – оны белсенді түрде қолдайды. Кейде стадионға бірге барады.
Сонымен қатар ол Қызылорда облыстық корейлер қауымдастығының белсенді мүшесі.
Сурет: Алла Мянның жеке мұрағатынан
Арманы мен кеңесі
"Мен үшін дене шынықтыру – бұл денсаулық. Көбірек адам спортпен айналысса екен деймін. Жүгіру – кез келген жаста қолжетімді. Бастысы – дұрыс жаттығу жасап, қысқа қашықтықтардан бастау керек. Ал менің арманым – халықаралық жарыстарда тағы да алтын медальдар жеңіп алу", – дейді Алла Мян.
