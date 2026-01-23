#Халық заңгері
Әлем

АҚШ Венесуэламен диалогты қалпына келтіру үшін жаңа дипломат тағайындады

АҚШ Венесуэламен диалогты қалпына келтіру үшін жаңа дипломат тағайындады

23.01.2026 11:04
АҚШ-тың Колумбиядағы елшілігі жанындағы Венесуэла мәселелері жөніндегі бөлімге уақытша сенімді өкіл болып Никарагуа мен Гондураста бұрын елші қызметін атқарған Лаура Догу тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған ақпарат АҚШ дипломатиялық өкілдігінің ресми сайтында жарияланған.

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жазуынша, Лаура Догудың негізгі міндеті – Вашингтон мен Каракас арасындағы дипломатиялық байланысты қайта жандандыру болмақ.

Ал АҚШ-тың Венесуэладағы елшілігінің сайтында бұл дипломаттың бұған дейін Мексикада, Сальвадорда, Түркияда және Мысырда қызмет атқарғаны айтылған.

Бұған дейін Трамптың Мария Мачадоны Венесуэла істеріне тарту мүмкіндігін қарастырып отырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Арман Қырықбаевты өзінің көмекшісі етіп тағайындады
17:45, 24 ақпан 2025
Тоқаев Арман Қырықбаевты өзінің көмекшісі етіп тағайындады
Украинадағы АҚШ елшісі мерзімінен бұрын қызметінен кетпек
12:35, 11 сәуір 2025
Украинадағы АҚШ елшісі мерзімінен бұрын қызметінен кетпек
АҚШ-тың Алматыдағы жаңа бас консулы өзін қазақстандықтарға таныстырды
23:00, 11 тамыз 2023
АҚШ-тың Алматыдағы жаңа бас консулы өзін қазақстандықтарға таныстырды
