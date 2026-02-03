#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Әлем

Ыстамбұлда жолаушылар толы метро пойызы рельстен шығып кетті

Ыстамбұлда жолаушылар толы метро пойызы рельстен шығып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 10:34 Сурет: pixabay
Ыстамбұлдағы танымал аудандардың бірінде жүйіткіп келе жатқан метро пойызы рельстен шығып кеткен. Апат орнында арнайы мамандар жұмыс істеуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

A Haber мәліметтері бойынша, жолаушылар эвакуацияланды, жалғасып жатқан жұмыстарға байланысты пойыздардың қозғалысы бұзылды.

Бригадалар пойыздың рельстен шығып кетуінің салдарын жоюда. Өз кезегінде, құрылыс жұмыстарына байланысты метрополитеннің жұмысы тоқтатылды.

Бұл ретте, жолаушылар метроның келмеуі салдарынан жұмыстарына кешіккендерін жазып, наразылықтарын білдірді. Сондай-ақ, биліктен метродағы ақауларды жою үшін қажетті шараларды қабылдауды талап етті.

Бұған дейін Испанияда үш күн ішінде екі рет пойыз апаты орын алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ресейде жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті
15:46, 29 шілде 2024
Ресейде жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті
Швецияда оқ-дәрі тиелген пойыз рельстен шығып кетті
08:56, 08 қыркүйек 2025
Швецияда оқ-дәрі тиелген пойыз рельстен шығып кетті
Ресейде жүк пойызы рельстен шығып кетті
11:05, 13 қаңтар 2025
Ресейде жүк пойызы рельстен шығып кетті
