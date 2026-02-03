#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Әлем

Қытайда қылмыстық топ мүшелеріне өлім жазасы кесілді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 14:57 Фото: Zakon.kz
Қытай билігі Мьянмада алаяқтық орталықтарын басқарған белгілі қылмыстық Бай әулетінің төрт мүшесін өлім жазасына кесті.

Жалпы бұл әулеттің 21 мүшесі мен олардың сыбайластары алаяқтық, кісі өлтіру, адамдарға дене жарақатын салу және басқа да ауыр қылмыстар үшін сотталған. 2025 жылдың қарашасында сот әулеттің бес мүшесін, соның ішінде басшысы Бай Суочэнді де өлім жазасына кескен. Алайда ол үкім шыққаннан кейін сырқаттан көз жұмған.

Тергеу мәліметінше, Бай әулетінің өз қарулы тобы болған. Олар 41 жабық нысан ұйымдастырып, сол жерлерде алаяқтық колл-орталықтар мен казино ашқан. Бұл орындарда адамдарды ұрып-соғу, азаптау жағдайлары болған.

Сот дерегіне сай, қылмыстық әрекеттер салдарынан алты Қытай азаматы қаза тапқан, бір адам өз-өзіне қол жұмсаған. Сонымен қатар ондаған адам жарақат алып, түрлі дене зақымдарын алған.

Өткен аптада Қытай билігі Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтық желілеріне қарсы күрес аясында Мин әулетінің 11 мүшесіне де өлім жазасын орындаған. Мұндай алаяқтық орталықтар бұл аймақта үлкен мәселе болып отыр, олардың құрбандары арасында қытай азаматтары көп.

Бай, Мин және басқа да қылмыстық топтар ұзақ жылдар бойы Мьянманың Лауккай қаласын бақылауда ұстап, онда казино, секс-индустрия орындары және кибералаяқтық орталықтарын басқарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қытайда пара алған шенеунік өлім жазасына кесілді
19:16, 26 шілде 2023
Қытайда пара алған шенеунік өлім жазасына кесілді
БАӘ-де Өзбекстан азаматтары өлім жазасына кесілді
12:28, 01 сәуір 2025
БАӘ-де Өзбекстан азаматтары өлім жазасына кесілді
Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді
11:04, 01 қазан 2025
Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: