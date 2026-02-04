#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Әлем

Ливияда Муаммар Каддафидің ұлы өз үйінде өлі күйінде табылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 13:22 Фото: pexels
Ливияның бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің ұлы Саиф әл-Ислам Каддафи елдің батысындағы Зинтан қаласында, өз үйінің ауласында өлі күйінде табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Abaad News порталының жазуынша, бұл ақпаратты оның адвокаты Халед әл-Заиди мен кеңесшісі Абдулла Осман растаған.

Ливиялық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, қылмыс Каддафидің резиденциясында болған. Алдын ала дерек бойынша, шабуылды төрт адам жасаған. Алайда олардың жеке тұлғалары әлі анықталған жоқ, себебі оқиға орнына орнатылған бейнебақылау камералары шабуылға дейін сөндіріліп қойған.

Тағы бір нұсқа бойынша, Саиф әл-Ислам Каддафи Хамада мұнай кен орны маңындағы қақтығыстар кезінде қаза тапқан болуы мүмкін.

Ливияның Бас прокуратурасы аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеу жұмыстарын бастады.

Қазіргі таңда қаза табу мән-жайы толық анықталған жоқ, ал Ливия билігі бұл ақпаратты ресми түрде әлі растаған жоқ.

Бұған дейін Қытайда қылмыстық топ мүшелеріне өлім жазасы кесілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әзірбайжан президентінің бұрынғы оққағары Түркияның бес жұлдызды қонақ үйінде өлі күйінде табылды
09:23, 28 тамыз 2024
Әзірбайжан президентінің бұрынғы оққағары Түркияның бес жұлдызды қонақ үйінде өлі күйінде табылды
Қостанай қаласының тұрғыны өз пәтерінен өлі күйінде табылды
09:49, 18 қараша 2023
Қостанай қаласының тұрғыны өз пәтерінен өлі күйінде табылды
Қазақстан клубтарында ойнаған танымал футболшы Ресейде өлі күйінде табылды
13:04, 15 қаңтар 2026
Қазақстан клубтарында ойнаған танымал футболшы Ресейде өлі күйінде табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: