Ливияда Муаммар Каддафидің ұлы өз үйінде өлі күйінде табылды
Abaad News порталының жазуынша, бұл ақпаратты оның адвокаты Халед әл-Заиди мен кеңесшісі Абдулла Осман растаған.
Ливиялық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, қылмыс Каддафидің резиденциясында болған. Алдын ала дерек бойынша, шабуылды төрт адам жасаған. Алайда олардың жеке тұлғалары әлі анықталған жоқ, себебі оқиға орнына орнатылған бейнебақылау камералары шабуылға дейін сөндіріліп қойған.
Тағы бір нұсқа бойынша, Саиф әл-Ислам Каддафи Хамада мұнай кен орны маңындағы қақтығыстар кезінде қаза тапқан болуы мүмкін.
Ливияның Бас прокуратурасы аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеу жұмыстарын бастады.
Қазіргі таңда қаза табу мән-жайы толық анықталған жоқ, ал Ливия билігі бұл ақпаратты ресми түрде әлі растаған жоқ.
