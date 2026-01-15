#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Спорт

Қазақстан клубтарында ойнаған танымал футболшы Ресейде өлі күйінде табылды

Қазақстан клубтарында ойнаған танымал футболшы Ресейде өлі күйінде табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 13:04 Сурет: "Жетісу ФК
Мәскеудің ЦСКА футбол клубының тәрбиеленушісі, футболшы Адамс Лайонел Мәскеу облысындағы Звенигород қаласында өлі күйінде табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Известия" басылымының жазуынша, спортшының өліміне биіктіктен құлау салдарынан алған жарақаттар себеп болуы мүмкін.

"Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Алдын ала болжам бойынша, спортшы өз-өзіне қол жұмсаған болуы мүмкін", — делінген ақпаратта.

Адамс Лайонел — ресейлік футболшы, қорғаушы, ЦСКА академиясының түлегі. Ресейде ол "Енисей", Тверьдің "Волгасы" және "КАМАЗ" клубтарында өнер көрсеткен. Әр жылдары Қазақстанның "Каспий", "Тұран", "Жетісу" және "Шахтер" командаларының сапында ойнаған.

Халықаралық деңгейде Адамс Ресейдің 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер құрамасы сапында бір матч өткізген. Сондай-ақ 2017 жылғы жазғы Универсиадада студенттер құрамасының құрамында өнер көрсеткен.

Бұған дейін Ресейдегі ең ірі зауытта екі қазақстандықтың мәйіті табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Танымал YouTube-арна Димаш Құдайбергеннің ең үздік 10 әнін жариялады
15:54, Бүгін
Танымал YouTube-арна Димаш Құдайбергеннің ең үздік 10 әнін жариялады
Жоғалып кеткен павлодарлық өлі күйінде табылды
15:35, 23 ақпан 2025
Жоғалып кеткен павлодарлық өлі күйінде табылды
АҚШ елшілігінің атташесі Киевте қонақ үйден өлі күйінде табылды
18:35, 26 маусым 2024
АҚШ елшілігінің атташесі Киевте қонақ үйден өлі күйінде табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: