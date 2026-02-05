#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.65
589.06
6.49
Әлем

Сегізінші сынып оқушысы мектепке өрт қойып, сыныптастарына балғамен шабуыл жасаған

Сегізінші сынып оқушысы мектепке өрт қойып, сыныптастарына балғамен шабуыл жасаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 12:37 Сурет: pexels
Ресейдің Красноярск қаласындағы мектептердің бірінде бес оқушы зардап шекті. Сегізінші сыныпта оқитын қыз білім ордасын жалынға орап, сыныптастарына балғаға ұқсас затпен шабуыл жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік Денсаулық сақтау министрлігінің РИА Новости агенттігіне берген мәліметіне сүйенсек, тағы екі кәмелетке толмаған бала бас-ми жарақатымен №20 ауруханаға жеткізілген. Олардың жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Оқиға кезінде бір мұғалім де жарақат алған.

Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, сегізінші сынып оқушысы балалар отырған сыныпқа жанып тұрған шүберек лақтырып, кейін бірнеше оқушыны "балғаға ұқсас затпен" ұрған. Өрт сөндірушілер келмей тұрып, от өздігінен сөндірілген. Шабуыл жасаған қыз ұсталды.

Аталған факті бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі таңда тергеушілер оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Бұған дейін Ливияда Муаммар Каддафидің ұлы өз үйінде өлі күйінде табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Петропавлда тоғызыншы сынып оқушысы қатарластарына не себепті шабуыл жасағаны тексеріліп жатыр
14:57, 13 ақпан 2023
Петропавлда тоғызыншы сынып оқушысы қатарластарына не себепті шабуыл жасағаны тексеріліп жатыр
Әтір иісінен уланған 44 мектеп оқушысы ауруханаға түсті
10:35, 31 наурыз 2023
Әтір иісінен уланған 44 мектеп оқушысы ауруханаға түсті
Павлодарда мектеп оқушысы сыныптасы мен мұғалімін пышақпен жаралады
15:00, 13 мамыр 2024
Павлодарда мектеп оқушысы сыныптасы мен мұғалімін пышақпен жаралады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: