Анасының сүйіктісін өлтірген жасөспірімге үкім шықты
Oxu.Az мәліметінше, оқиға 2025 жылдың қыркүйек айында Баку қаласына жақын орналасқан Рамана елді мекенінде болған. Құқық қорғау органдары жергілікті тұрғын Эмиль Алиевтің қаза тапқаны туралы ақпарат алған.
Тергеу барысында ер адамның өзі азаматтық некеде бірге тұрған әйелдің 16 жастағы ұлы тарапынан пышақ жарақатын алып, көз жұмғаны анықталды.
Іс Бакудің ауыр қылмыстар жөніндегі сотында қаралды. Соңғы сот отырысында судья Роман Алекберлидің төрағалығымен мемлекеттік айыптаушы сөз сөйледі.
Прокурор жасөспірімді 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Алайда сот алқасы кеңесу бөлмесіне кеткеннен кейін, жасөспірімді 9 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды.
