Әлем

Мадагаскарда дүлей дауыл соғып, қаланың астаң-кестеңін шығарған

Мадагаскарда жойқын дауыл соғып, қаланың астаң-кестеңін шығарған
12.02.2026 11:53
Жылдамдығы сағатына 250 шақырымға жететін "Гезани" циклоны Мадагаскардың шығыс өңіріне ойран салды. Салдарынан 31 адам қаза тауып, 33 адам жарақат алды. Із-түзсіз жоғалғандардың нақты саны әзірге белгісіз, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік БАҚ-тың мәліметінше, табиғи апаттан әсіресе Тоамасина қаласы қатты зардап шеккен. Алдын ала бағалаулар бойынша, қаладағы үйлердің шамамен 90 пайызы бүлінген. Осылайша, 250 мыңнан астам тұрғынға баспанасыз қалу қаупі төнген.

Ұйытқыған жел үйлердің шатырын ұшырып әкетіп, ірі ағаштарды тамырымен қопарып құлатқан.

Тәуекелдерді басқару және табиғи апаттар жөніндегі ұлттық басқарманың деректеріне сәйкес, тіркелген өлім-жітімнің басым бөлігі ғимараттардың құлауынан болған.

Бұған дейін Үндістанда көмір шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
