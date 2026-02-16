#Халық заңгері
Әлем

"Крокустағы" теракт: прокурор сотталушыларға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұрады

Крокус Сити Холл, Ресей, теракт, сот отырысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 22:35 Сурет: wikipedia
Мәскеуде 2026 жылдың 16 ақпанында прокурор "Крокус Сити Холлдағы" терракт ісі бойынша сотқа тартылған 19 адамның 15-іне өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

РИА Новостидің хабарлауынша, сотталушылар орындығында 19 адам бар, олардың 13-і тікелей терроризм бабы бойынша айыпталуда. Қалған айыпталушыларға қатысты террористік әрекетті насихаттады деген айып тағылды.

"Екі ағайынды және олардың әкесі Исломовтардан, сондай-ақ Әлішер Қасымовтан басқасының барлығына өмір бойына жаза кесу сұралды", - дейді агенттіктің дерек көзі.

Сот талқысы жалғасуда, түпкілікті шешім тараптардың жарыссөздері аяқталғаннан және істің барлық материалдары зерделенгеннен кейін шығарылады.

Қайғылы оқиға 2024 жылдың 22 наурызында концерт залында болды. Мұнда камуфляж киген адамдар баса-көктеп кіріп, автоматтан оқ жаудырған. Қарулы шабуыл кезінде 145 адам қаза тапты.

2024 жылдың маусымына қарай 1,7 мыңнан астам адам іс бойынша жәбірленуші деп танылды.

2025 жылдың қаңтарында Ыстамбұлдың Бас прокуратурасы Мәскеу маңындағы "Крокус Сити Холлдағы" шабуылға байланысты шетелдіктер үшін 7,5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын талап етті.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
