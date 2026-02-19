Ауғанстанда "күнә құралы" деп танылған 500-ден астам музыкалық аспап өртелді
Pajhwok Afghan News агенттігінің мәліметінше, аспаптар мен өзге де заттар бір жыл ішінде түрлі іс-шаралар барысында тәркіленген. Кейін олар жергілікті билік өкілдері, барлау құрылымдарының қызметкерлері және басқа да ресми тұлғалардың қатысуымен көпшілік алдында өртелген.
Провинциялық департамент басшысы Мақбұл Ахмад Вакас тәркіленген заттар салтанатты жиындар мен рәсімдерде қолданылғанын айтып, билік оларды шариғат талаптарына қайшы деп санайтынын мәлімдеді.
Оның айтуынша, музыкалық аспаптарды жою "жамандықтан тыю" науқанының бір бөлігі болып табылады. Сондай-ақ тұрғындарды мұндай заттарды пайдаланудан бас тартуға шақырды.
Бұған дейін Ауғанстанда "Талибан" қозғалысының билігі жаңа Қылмыстық кодексті ресми түрде қабылдағаны хабарланған еді. Бұл шешім құқық қорғау ұйымдары мен халықаралық қауымдастық тарапынан сынға ұшыраған болатын.