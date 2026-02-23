#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Әлем

Иран Ресеймен құпия келісімге келді

Иран Ресеймен құпия келісімге қелді , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 09:48 Сурет: freepik
Иран Ресеймен 500 миллион еуро көлемінде қару-жарақ жеткізу туралы құпия келісім жасасты. Келісім аясында "Верба" зениттік зымыран кешендері мен оларға арналған 2,5 мың зымыран жеткізу көзделген. Бұл ислам республикасының әуе қорғаныс жүйесін қалпына келтіру үшін қажет.

РБК басылымының жазуынша, Иранның әуе қорғанысы өткен жылғы Израильмен қақтығыс кезінде айтарлықтай зардап шеккен.

Financial Times (FT) басылымы өз қолына түскен құжатқа және келісімге қатысы бар дереккөздерге сүйене отырып, келісімге Мәскеуде 2025 жылдың желтоқсанында қол қойылғанын жазды. Қару-жарақ жеткізу 2027–2029 жылдарға жоспарланған. Сонымен қатар кейбір жүйелер Иранға қазірдің өзінде берілген болуы мүмкін.

Белгілі болғандай, бір зымыранның құны – 170 мың еуро, ал бір ұшыру қондырғысы – 40 мың еуро. Келісімшартқа сондай-ақ 500 дана "Маугли-2" түнгі көру құрылғысы енгізілген.

Келісімді Рособоронэкспорт пен Иран Қорғаныс министрлігінің Мәскеудегі өкілдігі (MODAFL) жасаған. Мемлекеттік компания журналистердің сауалына жауап бермеген, ал Кремль де түсініктеме беруден бас тартқан.

Жақында Иран президенті Масуд Пезешкиан Ресей басшысы Владимир Путинмен жүргізілген келіссөздер барысында қол жеткізілген уағдаластықтар Мәскеу мен Тегеран арасындағы ынтымақтастыққа жаңа мүмкіндіктер ашатынын мәлімдеген еді.

Бұған дейін АҚШ елшісінің Израиль туралы айтқаны халықаралық резонанс тудырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мексикада әлемдегі ең қауіпті есірткі баронының қазасынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер орын алуда
14:07, Бүгін
Мексикада әлемдегі ең қауіпті есірткі баронының қазасынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер орын алуда
Жапониядағы фестиваль кезінде алты адам көпшілік арасында тапталып қалды
13:28, Бүгін
Жапониядағы фестиваль кезінде алты адам көпшілік арасында тапталып қалды
Ресейде коронавирустың жаңа түрі анықталды
12:34, Бүгін
Ресейде коронавирустың жаңа түрі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: