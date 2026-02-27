#Референдум-2026
Әлем

АҚШ-тың бірінші ханымы тарихта алғаш рет БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінде маңызды рөл атқармақ

27.02.2026 09:44
АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп 2 наурыз күні өтетін Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік кеңесі отырысында сөз сөйлейді деп күтілуде. Ол баяндамасында білім беру жүйесі мен ағартушылықтың маңызына тоқталмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС агенттігінің Fox News телеарнасы сүйене жазуынша, Мелания Трамп X әлеуметтік желісіндегі парақшасында осы материалға сілтеме жариялап, ақпараттың рас екенін жанама түрде растаған.

1 наурыздан бастап БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіндегі бір айлық ротациялық төрағалық Америка Құрама Штаттарында өтеді.

Тарихта алғаш рет АҚШ президентінің жұбайы, жалпы алғанда кез келген әлемдік көшбасшының зайыбы БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің отырысына төрағалық етпек.

АҚШ-тың БҰҰ жанындағы тұрақты өкілі Майк Уолтц те бірінші ханымның Қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейтіні жөніндегі жоспарды растады. Оның айтуынша, Мелания Трамп аталған жиынға төрағалық етеді.

Бұған дейін 2025 жылдың күзінде АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп, Украинаның бірінші ханымы Елена Зеленскаяның өтініштеріне қарамастан, Нью-Йоркте екіжақты кездесу өткізуден бас тартқанын жазғанбыз.

