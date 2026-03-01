Трамп Иранның жойқын шабуыл жасау туралы ескертуіне жауап берді
Сурет: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға жауап жариялады. Иран өз тарихындағы "ең мықты шабуылдық операцияны" жүргізбекші, деп хабарлайды Zakon.kz.
Трамп бұл пікірін өзінің әлеуметтік желісінде жариялаған.
"Айтқандарына қарағанда, Иран бүгін бұрын-соңды болмаған өте күшті соққы жасамақ. Дегенмен, олай жасамағаны жөн. Себебі біз оларға бұрын-соңды болмаған күшпен жауап береміз! Бұл мәселеге назар аударғандарыңыз үшін рақмет! – деп жазды АҚШ президенті Дональд Трамп.
Бұған дейін Хаменеи қайтыс болған соң Иран Ислам революциясы күзетшілері корпусы АҚШ әскери базаларына қарсы "өз тарихындағы ең мықты шабуылдық операцияны" өткізетінін жариялаған еді.
