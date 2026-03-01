#Референдум-2026
Әлем

Трамп Иранның жойқын шабуыл жасау туралы ескертуіне жауап берді

Трамп Иранның жойқын шабуыл жасау туралы ескертуіне жауап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 12:44 Сурет: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға жауап жариялады. Иран өз тарихындағы "ең мықты шабуылдық операцияны" жүргізбекші, деп хабарлайды Zakon.kz.

Трамп бұл пікірін өзінің әлеуметтік желісінде жариялаған.

"Айтқандарына қарағанда, Иран бүгін бұрын-соңды болмаған өте күшті соққы жасамақ. Дегенмен, олай жасамағаны жөн. Себебі біз оларға бұрын-соңды болмаған күшпен жауап береміз! Бұл мәселеге назар аударғандарыңыз үшін рақмет! – деп жазды АҚШ президенті Дональд Трамп.

Бұған дейін Хаменеи қайтыс болған соң Иран Ислам революциясы күзетшілері корпусы АҚШ әскери базаларына қарсы "өз тарихындағы ең мықты шабуылдық операцияны" өткізетінін жариялаған еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Трамп Иранға жасалған шабуыл туралы: АҚШ кең көлемді операцияны бастады
13:41, 28 ақпан 2026
Трамп Иранға жасалған шабуыл туралы: АҚШ кең көлемді операцияны бастады
Трамп Иранның ядролық нысандарына сәтті шабуыл жасаған АҚШ әуе күштері жауынгерлерін құттықтады
09:36, 22 маусым 2025
Трамп Иранның ядролық нысандарына сәтті шабуыл жасаған АҚШ әуе күштері жауынгерлерін құттықтады
Трамп Иранның іскери серіктестеріне баж салығын енгізді
12:22, 13 қаңтар 2026
Трамп Иранның іскери серіктестеріне баж салығын енгізді
