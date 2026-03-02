Өзбекстанда электронды темекілерге толық тыйым салынды
Жаңа талапқа сәйкес, тыйымды бұзғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Заң бұзушыларға бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал темекіні қыздыру жүйелері заңды айналымда қала береді.
Айта кетейік, 2024 жылдың сәуір айында республика Денсаулық сақтау министрлігі электронды темекілердің айналымына толық тыйым салу туралы заң жобасын қоғамдық талқылауға шығарған болатын. Ведомство өкілдері мұндай шаралар қабылданбаса, жақын болашақта елдегі әрбір бесінші жас никотинге тәуелді болуы мүмкін екенін ескерткен.
2025 жылдың қаңтарында Өзбекстан Олий Мажилисінің Заң шығару палатасы вейптерге тыйым салу туралы түзетулерді қабылдап, сәуір айында Сенат оларды мақұлдады. Ал қараша айында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев құжатқа қол қойып, оның күшіне енуін үш айға кейінге қалдырған еді.
