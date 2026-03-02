#Референдум-2026
Әлем

Қысқы Олимпиаданың басты инста-жұлдызының жеңіс костюмі аукционда сатылды

Қысқы Олимпиаданың басты инста-жұлдызының жеңіс костюмі аукционда сатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 09:33 Сурет: Instagram/juttaleerdam
Италияда өткен қысқы Олимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алған нидерландтық конькиші Ютта Лердам киген жарыс костюмі аукционда сатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аукцион Нидерландтың Ұлттық олимпиадалық комитеті мен MatchWornShirt платформасының бірлесуімен ұйымдастырылды. Саудаға олимпиада спортшыларының жалпы саны 19 костюмі қойылған. Оларды сатудан түскен қаражат жастар спорт клубтарын қолдауға бағытталады, деп жазады nu.nl порталы.

Хабарламаға сәйкес, сауда аяқталар алдында Ютта Лердам қолтаңба қалдырған костюмге ұсынылған ең жоғары баға 10 мың еуроға жетпеген. Алайда аукционның соңына таман екі қатысушы лот үшін белсенді бәсекеге түсіп, нәтижесінде костюм 195 мың еуроға сатылды.

Осылайша Ютта Лердамның коньки тебу костюмі платформа тарихындағы ең қымбат лотқа айналды. Бұған дейін тіпті португалиялық футболшы Криштиану Роналдуға тиесілі заттардың өзі мұндай бағаға жетпеген.

Сонымен қатар 76 жастағы дизайнер, Vera Wang бренді негізін қалаушы Вера Вонг Олимпиада ойындарының мұз айдынында көпшілік назарына ілікті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Михаил Шайдоров: Олимпиада чемпионы атанғаныма әлі сене алар емеспін, медальді Қазақстан халқына арнаймын
04:28, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров: Олимпиада чемпионы атанғаныма әлі сене алар емеспін, медальді Қазақстан халқына арнаймын
Француз Маршан 2024 жылғы Олимпиаданың басты қаһарманы деп танылды
16:33, 12 тамыз 2024
Француз Маршан 2024 жылғы Олимпиаданың басты қаһарманы деп танылды
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
11:38, 08 ақпан 2026
Қысқы Олимпиада: қазақстандықтар спортшылардың 8 ақпандағы жарыс кестесі
