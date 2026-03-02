#Референдум-2026
Қоғам

"Рахмет, Алматы": Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров туған қаласының тұрғындарына алғыс айтты

«Рахмет, Алматы»: Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров туған қаласының тұрғындарына алғыс айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 09:57 Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Италияда өткен Олимпиада ойындарында Қазақстанға тарихи алтын медаль сыйлаған қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров туған қаласы — Алматыға оралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

21 жастағы спортшы бұл маңызды оқиғаға арнап Instagram парақшасында қазақ және орыс тілдерінде жазба жариялады. Салтанатты қарсы алу рәсімінен түсірілген фотосуреттерді ол 2026 жылғы 1 наурыз күні бөлісті.

"Туған қалама, өз шаңырағыма оралдым. Қарсы алып, ықылас білдірген барша жанға шынайы алғысымды айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз бен жылы лебіздеріңізді сезіндім. Рахмет саған, Алматы", — деп жазды Михаил.

Жанкүйерлердің жауабы да көп күттірмеді. Олар спортшыны туған қаласына оралуымен құттықтап, қазақстандықтарға сыйлаған қуанышы үшін алғыс айтып, алдағы жарыстарда сәттілік тіледі.

Пікірлер арасында: "Алматы сенің үйге оралғаныңа қуанышты!", "Сен — Қазақстанның мақтанышысың", "Халық сені жақсы көреді, қуаныш сыйлағаның үшін рақмет", "Керемет спортшы, жарқын болашағың алда!" деген жылы лебіздер жиі жазылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
