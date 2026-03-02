"Рахмет, Алматы": Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров туған қаласының тұрғындарына алғыс айтты
Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Италияда өткен Олимпиада ойындарында Қазақстанға тарихи алтын медаль сыйлаған қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров туған қаласы — Алматыға оралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
21 жастағы спортшы бұл маңызды оқиғаға арнап Instagram парақшасында қазақ және орыс тілдерінде жазба жариялады. Салтанатты қарсы алу рәсімінен түсірілген фотосуреттерді ол 2026 жылғы 1 наурыз күні бөлісті.
"Туған қалама, өз шаңырағыма оралдым. Қарсы алып, ықылас білдірген барша жанға шынайы алғысымды айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз бен жылы лебіздеріңізді сезіндім. Рахмет саған, Алматы", — деп жазды Михаил.
Жанкүйерлердің жауабы да көп күттірмеді. Олар спортшыны туған қаласына оралуымен құттықтап, қазақстандықтарға сыйлаған қуанышы үшін алғыс айтып, алдағы жарыстарда сәттілік тіледі.
Пікірлер арасында: "Алматы сенің үйге оралғаныңа қуанышты!", "Сен — Қазақстанның мақтанышысың", "Халық сені жақсы көреді, қуаныш сыйлағаның үшін рақмет", "Керемет спортшы, жарқын болашағың алда!" деген жылы лебіздер жиі жазылған.
