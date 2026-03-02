#Референдум-2026
Әлем

Иранның жоғарғы рухани көшбасшысы Әли Хаменеидің жұбайы да көз жұмды

Қайтыс болды, Иран, жоғарғы рухани көшбасшы, Әли Хаменеи, жұбайы, Мансуре Ходжасте, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 20:08 Сурет: pixabay
АҚШ пен Израильдің әуеден жасаған шабуылы кезінде қаза тапқан Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Әли Хаменеидің жұбайы Мансуре Ходжасте Багерзаде де көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы шетелдік БАҚ-тарға сілтеме жасай отырып, RT жазады.

Жоғары рухани көшбасшы жұбайының қайтыс болғаны туралы Ирактың Sabereen News арнасы, сондай-ақ Mehr агенттігі, Al-Alam және Press TV сынды БАҚ-тар хабарлады.

АҚШ пен Израильдің шабуылы кезінде алған жарақаттарынан кейін Хаменеидің жұбайы комаға түскен.

БАҚ деректеріне сәйкес, Әли Хаменеи қаза тапқан сәтте жұмыс орнында болған. Ол Иранды 36 жыл бойы басқарған.

Жалпы, АҚШ пен Израильдің шабуылдары салдарынан Иранда 200-ден астам адам қаза тапқан.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Иранның Жоғарғы көшбасшысы қаза тапты
09:15, 01 наурыз 2026
Иранның Жоғарғы көшбасшысы қаза тапты
Газадағы босқындар лагеріне тағы да шабуыл жасалды: қаза тапқандар бар
10:49, 20 маусым 2024
Газадағы босқындар лагеріне тағы да шабуыл жасалды: қаза тапқандар бар
Трамп Иранның жоғарғы көшбасшысын жою себебін атады
13:44, Бүгін
Трамп Иранның жоғарғы көшбасшысын жою себебін атады
