Әлем

Мұнай тасымалдау тарифі күрт қымбаттады

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 13:31 Фото: pexels
Таяу Шығыстағы қақтығыстардан соң іле-шала мұнай тасымалдау құны күрт артты.

Энергетикалық шикізат тасымалдайтын танкерлерді жалға алу екі есе қымбаттаған.

Қазір бұл көрсеткіш 400 мың доллардан асқан, деп жазады qazaqstan.tv.

Әлемдік мұнай мен газдың бестен бір бөлігі Ормуз бұғазы арқылы тасымалданады.

Ал Иран бұл маңызды су торабымен жүретін кез келген кемені өртеп жіберетінін ескертіп отыр.

Бұған дейін мұнай бағасы күрт өсіп, Brent баррелінің бағасы 80 долларға жақындап қалғанын хабарлаған едік.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
