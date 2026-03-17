Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтуде: құрбандар саны артып жатыр
Ливанның Денсаулық сақтау министрлігі Израиль шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 886 адамға жеткенін, ал жараланғандар саны 2141 адам болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Al Jazeera мәліметінше, шабуылдар медицина саласының қызметкерлеріне де әсер еткен. Израиль соққылары нәтижесінде кемінде 38 медицина қызметкері қаза тауып, 69-ы жарақат алған.
Сонымен қатар Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтіп жатыр. Дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Израиль армиясының баспасөз хатшысы, подполковник Надов Шошани әскердің елдің оңтүстігіндегі жаңа аудандарға кіргенін айтты.
Оның сөзінше, сарбаздар қазір "жаңа локацияларда" әрекет етуде, ал бұл ілгерілеу "шектеулі әрі нақты мақсатқа бағытталған" операция ретінде сипатталады.
