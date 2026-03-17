Әлем

Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтуде: құрбандар саны артып жатыр

Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтуде: құрбандар саны артып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 10:13 Сурет: freepik
Ливанның Денсаулық сақтау министрлігі Израиль шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 886 адамға жеткенін, ал жараланғандар саны 2141 адам болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Al Jazeera мәліметінше, шабуылдар медицина саласының қызметкерлеріне де әсер еткен. Израиль соққылары нәтижесінде кемінде 38 медицина қызметкері қаза тауып, 69-ы жарақат алған.

"2 наурыздан бері Израиль агрессиясының салдарынан 886 адам қаза тауып, 2141 адам жараланды", – делінген ақпаратта.

Сонымен қатар Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтіп жатыр. Дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Израиль армиясының баспасөз хатшысы, подполковник Надов Шошани әскердің елдің оңтүстігіндегі жаңа аудандарға кіргенін айтты.

Оның сөзінше, сарбаздар қазір "жаңа локацияларда" әрекет етуде, ал бұл ілгерілеу "шектеулі әрі нақты мақсатқа бағытталған" операция ретінде сипатталады.

Бұған дейін Пәкістан Ауғанстанның әуе кеңістігін бұзғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Газа секторында опат болған палестиналықтардың саны 2 мыңнан асты
16:20, 14 қазан 2023
Газа секторында опат болған палестиналықтардың саны 2 мыңнан асты
Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артып жатыр
12:04, 28 қазан 2023
Костенко шахтасындағы жарылыстан қаза тапқандар саны артып жатыр
Израильдің шабуылдарынан 2,5 мыңнан астам адам қаза тапты
09:30, 23 қазан 2024
Израильдің шабуылдарынан 2,5 мыңнан астам адам қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
