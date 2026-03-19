Әлем

Иран АҚШ пен Израиль соққыларынан болған адам шығынын есептеді

Иран АҚШ пен Израиль соққыларынан болған адам шығынын есептеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 09:42 Сурет: pixabay
Иран Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі АҚШ пен Израиль жасаған шабуылдардың салдарынан елде 20 617 адамның қаза тапқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

NBC арнасының мәліметінше, қаза болғандардың ішінде 206 бала мен жасөспірім бар. Олардың 13-і бес жасқа да толмаған.

Сондай-ақ медицина қызметкерлері арасында 18 адам көз жұмған, ал 101 медицина қызметкері түрлі дәрежеде жарақат алған.

Шабуылдар салдарынан 36 жедел жәрдем көлігі мен 37 медициналық мекеме зақымданған.

Бұған дейін АҚШ-тың Иранға жасаған шабуылы бірнеше миллиард долларға түскенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Қате диагноз студент қызды екі аяғынан айырды
12:17, Бүгін
Қате диагноз студент қызды екі аяғынан айырды
Газа секторында опат болған палестиналықтардың саны 2 мыңнан асты
16:20, 14 қазан 2023
Газа секторында опат болған палестиналықтардың саны 2 мыңнан асты
Палестиналықтардың қаза болғандар саны 18 500-ге жетті
09:17, 13 желтоқсан 2023
Палестиналықтардың қаза болғандар саны 18 500-ге жетті
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
16:24, Бүгін
Как Азиатская конфедерация волейбола кинула казахстанский клуб
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
16:09, Бүгін
Началась продажа билетов на матчи Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Бүгін
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Бүгін
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
