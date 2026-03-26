#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Әлем

Трамп Қытайға сапарының мерзімін нақтылады

Трамп Қытайға сапарының мерзімін нақтылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 09:34
Ақ үй АҚШ президенті Дональд Трамптың Қытайға сапарының күнін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левиттің айтуынша, Трамптың Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуі 14–15 мамыр күндері Бейжіңде өтеді. Ол бұл туралы 25 наурызда журналистермен кездесу барысында мәлімдеді.

"Бірінші ханым Мелания Трамп мен президент Дональд Трамп сондай-ақ Қытай төрағасы Си Цзиньпин мен Пэн ханымды жауап сапары аясында Вашингтонда қабылдайды. Бұл сапардың нақты мерзімі биыл жарияланады", – деп қосты Ақ үйдің баспасөз хатшысы.

Айта кетейік, Трамп Қытайға наурыз айының соңында баруы тиіс болған, алайда кездесу кейінге шегерілді. Левиттің сөзінше, оған елде қалып, Иранға қатысты жағдайға назар аудару маңызды болған.

"Төраға Си Цзиньпин жағдайды түсіністікпен қабылдады", – деп түйіндеді ол.

Осы ретте Иран АҚШ-тың Таяу Шығыстағы қақтығысты реттеу жөніндегі ұсынысын қабылдамай, оны аяқтауға қатысты өз шарттарын ұсынды.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
