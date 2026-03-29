Әлем

"Келесі мақсат — Куба": Трамп АҚШ-тың Ираннан кейінгі жоспарын айтты

29.03.2026 13:55 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ-тың Иранмен қақтығыстан кейінгі келесі мақсаты Куба болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС хабарлауынша, Ақ үй басшысы АҚШ-тың Кубаға қатысты нақты жоспарын айтпады.

"Мықты қарулы күштер құрдым. Оларды пайдалану қажет болмайды деп айттым, бірақ кейде қолдануға тура келеді. Айтпақшы, келесі мақсат – Куба", – деді ол Майамиде өткен инвестициялық форумда сөйлеген сөзінде.

Еске салайық, бұған дейін Трамп Иранмен қақтығысты "соғыс" деп атаудан бас тартқан еді.

Айдос Қали
