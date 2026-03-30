#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Әлем

Иранда 450-ден астам әйел мен бала қаза тапқан

30.03.2026 20:26
Израильмен арадағы қарулы қақтығыс кезінде Иранда 450-ден астам әйел мен бала қаза тапты. Қаралы ақпаратпен Иранның денсаулық сақтау министрлігі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ирандағы әскери іс-қимылдар салдарынан 244 әйел мен 230 бала қаза тапты. Бұл сандарды Ислам Республикасының денсаулық сақтау министрлігі жариялады, деп хабарлайды Press TV. Қаза тапқандардың ең көбісі Тегеран және Ормозған провинцияларында тіркелді.

Министрліктің мәліметінше, 28 наурызда жараланғандардың арасында 4 163 әйел және 1 800-ге жуық бала болған. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінде зардап шеккендердің қатарында сегіз жасқа дейінгі 1 731 бала және екі жасқа дейінгі 61 бала бар екендігі көрсетілген.

Сонымен қатар, Иранның денсаулық сақтау инфрақұрылымына да айтарлықтай зиян келтірілгені нақтыланады. Шабуылдар салдарынан 50 жедел жәрдем базасына зақым келген, оның алтауы толығымен жойылған және 199 медициналық пункт бар. Алты аурухана эвакуацияланып, 38 жедел жәрдем көлігі бүлінді. Алдыңғы қатардағы 24 медицина қызметкері зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде опат болды.

АҚШ пен Израиль Иранға бірлесе жасаған шабуылдан кейін, яғни 28 ақпаннан бастап бүкіл өңір жоғары дайындық жағдайына келтірілгені де атап өтіледі. Жалпы алғанда, 1 300-ден астам адам қаза тапты, оның ішінде Жоғарғы көшбасшы Әли Хаменеи де бар.

Тегеран Израильге, Иорданияға, Иракқа және АҚШ әскери қондырғылары орналасқан Парсы шығанағы елдеріне бірқатар ұшқышсыз әскери ұшақтары және зымыран соққыларымен жауап беріп, әлемдік нарықтар мен халықаралық әуе қатынасы жұмысында келеңсіздіктер орын алды.

Бұған дейін Ирандағы соғыс салдарынан әлемде бензин бағасы қымбаттап жатқаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: