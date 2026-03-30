Иранда 450-ден астам әйел мен бала қаза тапқан
Ирандағы әскери іс-қимылдар салдарынан 244 әйел мен 230 бала қаза тапты. Бұл сандарды Ислам Республикасының денсаулық сақтау министрлігі жариялады, деп хабарлайды Press TV. Қаза тапқандардың ең көбісі Тегеран және Ормозған провинцияларында тіркелді.
Министрліктің мәліметінше, 28 наурызда жараланғандардың арасында 4 163 әйел және 1 800-ге жуық бала болған. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінде зардап шеккендердің қатарында сегіз жасқа дейінгі 1 731 бала және екі жасқа дейінгі 61 бала бар екендігі көрсетілген.
Сонымен қатар, Иранның денсаулық сақтау инфрақұрылымына да айтарлықтай зиян келтірілгені нақтыланады. Шабуылдар салдарынан 50 жедел жәрдем базасына зақым келген, оның алтауы толығымен жойылған және 199 медициналық пункт бар. Алты аурухана эвакуацияланып, 38 жедел жәрдем көлігі бүлінді. Алдыңғы қатардағы 24 медицина қызметкері зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде опат болды.
АҚШ пен Израиль Иранға бірлесе жасаған шабуылдан кейін, яғни 28 ақпаннан бастап бүкіл өңір жоғары дайындық жағдайына келтірілгені де атап өтіледі. Жалпы алғанда, 1 300-ден астам адам қаза тапты, оның ішінде Жоғарғы көшбасшы Әли Хаменеи де бар.
Тегеран Израильге, Иорданияға, Иракқа және АҚШ әскери қондырғылары орналасқан Парсы шығанағы елдеріне бірқатар ұшқышсыз әскери ұшақтары және зымыран соққыларымен жауап беріп, әлемдік нарықтар мен халықаралық әуе қатынасы жұмысында келеңсіздіктер орын алды.
Бұған дейін Ирандағы соғыс салдарынан әлемде бензин бағасы қымбаттап жатқаны хабарланған.