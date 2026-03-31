Әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел белгілі болды
Солтүстік Корея жөніндегі сарапшы Сон-Юн Ли оңтүстіккореялық The Korea Herald газетіне берген сұхбатында КХДР басшысы Ким Чен Ынның қарындасы Ким Ё Чжонды "әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел" деп атады.
Оның айтуынша, қазіргі таңда Ким Ё Чжон КХДР Еңбек партиясы Орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімін басқарады және іс жүзінде елдегі екінші ықпалды тұлға, яғни Ким Чен Ынның бейресми орынбасары саналады.
"Ядролық қаруы бар тоғыз мемлекет ішінде ықпалды әйелдер арасында мұндай шексіз билікті бұрын-соңды көрген емеспіз. Сондықтан мен оны әлемдегі ең қауіпті әйел деп атаймын", – деді зерттеуші.
Сарапшының пікірінше, Ким Ё Чжон – Солтүстік Корея дипломатиясындағы "ерекше құрал". Уақыты келгенде оның ашық мінезі мен сыпайылығы АҚШ президенті Дональд Трамппен келіссөздерде маңызды рөл атқаруы мүмкін.
