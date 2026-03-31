#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Әлем

Әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел белгілі болды

КХДР басшысы Ким Чен Ынның қарындасы Ким Ё Чжон, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 11:28 Сурет: KCNA
Солтүстік Корея жөніндегі сарапшы Сон-Юн Ли оңтүстіккореялық The Korea Herald газетіне берген сұхбатында КХДР басшысы Ким Чен Ынның қарындасы Ким Ё Чжонды "әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел" деп атады.

Оның айтуынша, қазіргі таңда Ким Ё Чжон КХДР Еңбек партиясы Орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімін басқарады және іс жүзінде елдегі екінші ықпалды тұлға, яғни Ким Чен Ынның бейресми орынбасары саналады.

"Ядролық қаруы бар тоғыз мемлекет ішінде ықпалды әйелдер арасында мұндай шексіз билікті бұрын-соңды көрген емеспіз. Сондықтан мен оны әлемдегі ең қауіпті әйел деп атаймын", – деді зерттеуші.

Сарапшының пікірінше, Ким Ё Чжон – Солтүстік Корея дипломатиясындағы "ерекше құрал". Уақыты келгенде оның ашық мінезі мен сыпайылығы АҚШ президенті Дональд Трамппен келіссөздерде маңызды рөл атқаруы мүмкін.

Бұған дейін Трамптың Қытайға сапарының мерзімін нақтылағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: