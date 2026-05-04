#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
464.53
543.73
6.15
Әлем

Әлемдегі ең арзан металл белгілі болды

Әлемдегі ең арзан металл белгілі болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 21:36 Сурет: pixabay
Қорғасын – әлемдік нарықта ең арзан металл болып саналады. Қазіргі уақытта оның бағасы бір тоннасына шамамен 2 000 АҚШ долларына да жетпейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Известия" басылымының мәліметінше, бұл туралы Гайдар институтының халықаралық үздік тәжірибелерді талдау зертханасының меңгерушісі Антонина Левашенко айтқан.

"Әлемдік нарықта сатылатын ең арзан металл – қорғасын. Оның бағасы бір тоннасына шамамен 1 800–1 990 доллар аралығында", – деді ол.

Бағаның төмендеуі негізгі тұтыну салаларында сұраныстың азаюымен байланысты. Атап айтқанда, аккумулятор батареяларын өндіру мен автомобиль өнеркәсібінде қорғасынға сұраныс төмендеген. Бұл салаларда оның орнына никель мен литий қолданыла бастады.

Қорғасын сонымен қатар ғимараттарды қорғау, медициналық жабдықтар (соның ішінде рентген құрылғылары) жасау және бояу өндірісінде пайдаланылады. Пигменттер өндірісі бұл металды тұтынудың шамамен 5%-ын құрайды.

Металл қорғасын-мырыш және полиметалл кендерін өндіру кезінде алынатын концентраттардан өндіріледі. Әлемдегі ең ірі өндіруші ел – Қытай, оның үлесі 42,3%-ды құрайды. Сондай-ақ үздік бес елдің қатарына Австралия (10,2%), Перу (5,9%), АҚШ (5,8%) және Ресей (5,4%) кіреді.

Ең ірі қорғасын кен орындары Ресей, Қытай және Австралия аумақтарында шоғырланған.

Бұған дейін Қытайда бірден үш қаланы қосқан 55 шақырымдық алып құрылыс салынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2026 жылғы әлемдегі ең қымбат валюталар аталды
16:04, 16 ақпан 2026
2026 жылғы әлемдегі ең қымбат валюталар аталды
Сиыр етінің бағасы әлем бойынша жаңа деңгейге көтерілді
11:25, 06 қараша 2025
Сиыр етінің бағасы әлем бойынша жаңа деңгейге көтерілді
Әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел белгілі болды
11:28, 31 наурыз 2026
Әлемдегі ең қауіпті саясаткер әйел белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
01:15, 05 мамыр 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
00:44, 05 мамыр 2026
Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
"Тупо и по-девчачьи": ветеран UFC жёстко раскритиковал поведение Чимаева
00:08, 05 мамыр 2026
"Тупо и по-девчачьи": ветеран UFC жёстко раскритиковал поведение Чимаева
Европейский клуб футболиста сборной Казахстана одержал важную победу
23:27, 04 мамыр 2026
Европейский клуб футболиста сборной Казахстана одержал важную победу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: