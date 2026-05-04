Қытайда бірден үш қаланы қосқан 55 шақырымдық алып құрылыс салынды
RMF24 басылымының жазуынша, көпірдің құрылысы тоғыз жылға созылған. Бұл жоба жол жүру уақытын қысқартып қана қоймай, аймақтағы инфрақұрылым дамуының символына айналды.
Көпір салынғанға дейін Гонконг, Чжухай және Макао арасындағы қатынас негізінен паромдар арқылы жүзеге асатын, ал жол жүру уақыты бір сағатқа дейін жететін. Қазір жаңа өткелдің арқасында бұл уақыт шамамен 40 минутқа дейін қысқарды. Бұл өз кезегінде қалалар арасындағы экономикалық және сауда байланысының нығаюына ықпал етті.
Көпірді салу барысында ең заманауи инженерлік шешімдер қолданылды. Құрылым тек көпірлерден ғана емес, жасанды аралдардан және оларға жалғасатын күрделі жол жүйесінен тұрады.
Инженерлерге күрделі табиғи жағдайларда жұмыс істеуге тура келді. Атап айтқанда, жиі болатын тайфундар мен теңіз ортасының қиындықтары ескерілді. Сонымен қатар жергілікті табиғатты, әсіресе қорғалатын ақ дельфиндерді қорғау үшін арнайы шаралар қабылданды. Мысалы, теңіз түбіне орнатылған арнайы тіректер су ағынына зиян келтірмейтіндей етіп жасалған.
Үш негізгі көпірдің әрқайсысының өзіндік ерекше сәулеттік стилі бар. Арқандарды ұстап тұрған мұнаралар әртүрлі пішінде жасалған, бұл бүкіл құрылысқа ерекше көрініс береді. Оны құрлықтан да, әуеден де, теңізден де анық көруге болады. Ал Цзючжоу көпірі бастапқыда желкенге ұқсас мұнараларымен ерекшеленген, кейін жобалау кезінде олар өзгертілген.
Жобаға халықаралық инженерлік компаниялар қатысып, жасанды аралдарды салу, сондай-ақ Гонконг пен Макао жағындағы жолдар мен туннельдерді жобалау және салу жұмыстарын жүргізді.