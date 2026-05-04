#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
464.53
543.73
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
464.53
543.73
6.15
Әлем

Қытайда бірден үш қаланы қосқан 55 шақырымдық алып құрылыс салынды

Қытайда бірден үш қаланы қосқан 55 шақырымдық алып құрылыс салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 19:15 Сурет: wikipedia
Гонконг – Чжухай – Макао көпірі – әлемдегі ең ұзын теңіз үсті көпір. Ұзындығы 55 шақырым болатын бұл нысан Қытайдың оңтүстігіндегі үш ірі қаланы – Гонконг, Чжухай және Макаоны өзара байланыстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

RMF24 басылымының жазуынша, көпірдің құрылысы тоғыз жылға созылған. Бұл жоба жол жүру уақытын қысқартып қана қоймай, аймақтағы инфрақұрылым дамуының символына айналды.

Көпір салынғанға дейін Гонконг, Чжухай және Макао арасындағы қатынас негізінен паромдар арқылы жүзеге асатын, ал жол жүру уақыты бір сағатқа дейін жететін. Қазір жаңа өткелдің арқасында бұл уақыт шамамен 40 минутқа дейін қысқарды. Бұл өз кезегінде қалалар арасындағы экономикалық және сауда байланысының нығаюына ықпал етті.

Көпірді салу барысында ең заманауи инженерлік шешімдер қолданылды. Құрылым тек көпірлерден ғана емес, жасанды аралдардан және оларға жалғасатын күрделі жол жүйесінен тұрады.

Инженерлерге күрделі табиғи жағдайларда жұмыс істеуге тура келді. Атап айтқанда, жиі болатын тайфундар мен теңіз ортасының қиындықтары ескерілді. Сонымен қатар жергілікті табиғатты, әсіресе қорғалатын ақ дельфиндерді қорғау үшін арнайы шаралар қабылданды. Мысалы, теңіз түбіне орнатылған арнайы тіректер су ағынына зиян келтірмейтіндей етіп жасалған.

Үш негізгі көпірдің әрқайсысының өзіндік ерекше сәулеттік стилі бар. Арқандарды ұстап тұрған мұнаралар әртүрлі пішінде жасалған, бұл бүкіл құрылысқа ерекше көрініс береді. Оны құрлықтан да, әуеден де, теңізден де анық көруге болады. Ал Цзючжоу көпірі бастапқыда желкенге ұқсас мұнараларымен ерекшеленген, кейін жобалау кезінде олар өзгертілген.

Жобаға халықаралық инженерлік компаниялар қатысып, жасанды аралдарды салу, сондай-ақ Гонконг пен Макао жағындағы жолдар мен туннельдерді жобалау және салу жұмыстарын жүргізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылды
10:48, 15 қыркүйек 2025
Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылды
Инженерлер әлемдегі ең терең автомобиль тоннелінің қандай болатынын көрсетті
12:39, 05 желтоқсан 2025
Инженерлер әлемдегі ең терең автомобиль тоннелінің қандай болатынын көрсетті
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
16:22, 16 қыркүйек 2025
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
01:15, 05 мамыр 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
00:44, 05 мамыр 2026
Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
"Тупо и по-девчачьи": ветеран UFC жёстко раскритиковал поведение Чимаева
00:08, 05 мамыр 2026
"Тупо и по-девчачьи": ветеран UFC жёстко раскритиковал поведение Чимаева
Европейский клуб футболиста сборной Казахстана одержал важную победу
23:27, 04 мамыр 2026
Европейский клуб футболиста сборной Казахстана одержал важную победу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: