Әлем

Бала қасқыр қоршауына кіріп кеткен: ата-анасына айып тағылды

АҚШ-тың Пенсильвания штатында бір жарым жастағы сәби ата-анасы телефонға алаңдап отырған кезде қасқыр тұрған қоршауға кіріп кеткен.
АҚШ-тың Пенсильвания штатында бір жарым жастағы сәби ата-анасы телефонға алаңдап отырған кезде қасқыр тұрған қоршауға кіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, оқиға Херши саябағында болған. 17 айлық бала қасқырлар орналасқан қоршаудың ағаш қоршауындағы кішкентай тесіктен қолын сұғып жіберген.

Сол сәтте жыртқыштардың бірі жақындап келіп, баланың қолынан тістеп алған. Куәгерлер дереу көмекке ұмтылып, баланы қоршаудан тартып шығарып алған.

Ал осы уақытта баланың ата-анасы жақын маңдағы орындықта отырып, смартфонға үңіліп отырған. Олар баланың қауіпті жағдайда екенін қоршау маңында абыр-сабыр басталғанда ғана байқаған.

Сәбиге жеңіл жарақат қана келген. Саябақ әкімшілігі жануардың әрекеті агрессия белгісі емес екенін атап өтті. Мамандардың айтуынша, бұл оның жай ғана қызығушылығынан болуы мүмкін.

Оқиғадан кейін баланың ата-анасына баланың қауіпсіздігіне қауіп төндіргені үшін айып тағылды.

Бұған дейін қолтырауынның 13 жастағы баланы достарының көз алдында талап өлтіргені туралы хабарланған еді.

