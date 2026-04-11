АҚШ-та ашыққан бір жасар сәби жәндік жеп, көз жұмды
АҚШ-тың Джорджия штатында ересектердің қарауынсыз 12 сағат бойы қалған сәби жәндік жеп, қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
People басылымының жазуынша, тергеу барысында баланың бес ағасы мен әпкесінің қасында қалғаны белгілі болды. Алайда, балалар өз бетінше тамақтана алмаған.
Алдын ала мәлімет бойынша, қатты ашыққан бір жасар сәби үйде қаптаған жәндіктерді жей бастаған, содан кейін көп ұзамай көз жұмған.
Балалардың 37 жастағы анасы Шерри Магби қамауға алынды. Оған балаларға қатысты екінші дәрежелі қатыгездік бойынша алты айып тағылған. Әйелдің айтуынша, ол кішкентайларға қарауды 10 жастағы үлкен баласына тапсырған.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript