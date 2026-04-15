#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.08
558.28
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.08
558.28
6.26
Әлем

Вьетнамда пойыз трактормен соқтығысты

Вьетнамда пойыз трактормен соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 20:56 Сурет: pixabay
2026 жылғы 12 сәуірде Даклак провинциясы аумағында пойыз трактормен соқтығысты. Трактор теміржолға қолдан жасалған өткел арқылы шығып кеткен. Соқтығыс салдарынан тракторда болған 10 жастағы бала қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кейін белгілі болғандай, тракторды 62 жастағы ер адам басқарған. Ол екі немересімен бірге өткелден өтпек болған.

Жергілікті БАҚ-тың мәліметінше, оқиға куәгерлері жақындап келе жатқан пойыз туралы ескертуге тырысқан, бірақ жүргізуші олардың айқайын естімеген. Пойыздың шұғыл тежелуі де көмектеспеген.

10 жастағы бала оқиға орнында көз жұмды. Оның атасы мен 7 жастағы қарындасы ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген.

Бұған дейін Түркияда мектепте атыс болып, төрт адамның қаза болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
