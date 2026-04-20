Нью-Йорктегі зират астынан 5,6 миллионға жуық тіршілік иесі табылды
Ғалымдардың айтуынша, бұл – бұрын-соңды тіркелген ең ірі ара шоғырларының бірі. Daily Galaxy басылымының жазуынша, жәндіктер бұл аумақта бірнеше ондаған жыл бойы мекендеп келген.
Корнелл университетінің зерттеушілері зират аумағында кем дегенде 1935 жылдан бері тіршілік етіп келе жатқан Andrena regularis түріне ерекше назар аударған.
Көпшілік араларды ұяларда өмір сүреді деп ойлағанымен, бұл толық шындық емес. Ғалымдардың мәліметінше, АҚШ-тағы ара түрлерінің шамамен 70 пайызы жер астында, көбіне жеке-жеке тіршілік етеді. Осыған байланысты олардың саны көп болса да, көзге бірден түсе бермейді.
2023 жылдың көктемінде зерттеушілер тобы алты апта бойы зират аумағында зерттеу жүргізіп, үлгілер жинаған. Нәтижесінде шамамен 6500 шаршы метр аумақта 5,56 миллион ара тіршілік ететіні анықталған. Зерттеу жетекшісі Брайан Данфорттың айтуынша, әдетте ара шоғырлары бірнеше жүз мың дарақтан аспайды.
Салыстыру үшін айтсақ, кәдімгі бір ара ұясында шамамен 30 мыңдай ғана ара болады. Ал Итакадағы жер асты популяциясы бұдан әлдеқайда тығыз әрі күрделі.
Ғалымдар бұған дейін Бразилияда әлдеқайда шағын аумақта шамамен 13,5 мың ара тіршілік ететінін анықтаған. Алайда бұл көрсеткіш Нью-Йорктегі жағдаймен салыстырғанда әлдеқайда төмен.
Мамандардың айтуынша, зираттар жер астында ұя салатын аралар үшін қолайлы орта болып табылады. Себебі мұндай аумақтарда топырақ бұзылмайды және құрылыс жұмыстары сирек жүргізіледі.
