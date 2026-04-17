Ормуз бұғазы жабыла ма: Тегеран мәлімдемесі шиеленісті күшейтті
CNBC мәліметінше, бұл туралы Иранның сыртқы істер министрі Сейед Аббас Аракчи айтқан.
"Ливандағы атысты тоқтату келісіміне сәйкес, Ормуз бұғазы арқылы барлық коммерциялық кемелердің өтуі бітімнің қалған мерзіміне толық ашық деп жарияланады", – деді министр.
Алайда оның айтуынша, кемелер Иранның теңіз органдары белгілейтін "үйлестірілген маршрутпен" жүруі тиіс. Сонымен қатар Тегеран бұғаздан өту үшін ақы алуы мүмкін бе, жоқ па – бұл әзірге белгісіз.
Бұдан бөлек, ирандық саясаткерлер АҚШ-қа ескерту жасады.
"Егер теңіз блокадасы жалғасса, бұл Иран мен АҚШ арасындағы атысты тоқтату режимін бұзу деп есептеледі, Ормуз бұғазы арқылы транзит жабылады", – деп мәлімдеді республика Қауіпсіздік кеңесі.
Израиль мен Ливан бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша 17:00-де басталатын 10 күндік атысты тоқтату туралы келісімге келген. Израильдің Ливандағы әскери науқаны және Иранның одақтасы саналатын "Хезболламен" қақтығысы Вашингтон мен Тегеран арасындағы келіссөздердегі негізгі даулы мәселелердің бірі болып отыр.
АҚШ президенті Дональд Трамп жұма күні әлеуметтік желідегі жазбасында Иранға бұғазды ашқаны үшін алғыс білдірген. Алайда ол АҚШ-тың иран порттарына теңіз блокадасы Тегеранмен келісімге қол жеткізілгенге дейін сақталатынын да атап өтті.