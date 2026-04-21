Катар шетелдік әуе рейстерін кезең-кезеңімен қайта жандандыруда
Катардың Азаматтық авиация басқармасы ұшқыштарға арналған арнайы хабарлама жариялады. Онда ел аумағында Хамад халықаралық әуежайы арқылы шетелдік әуе компанияларының рейстері біртіндеп қайта жанданатыны айтылған.
Ведомствоның мәліметінше, бұл шешім барлық тиісті ұлттық органдармен бірлесіп жүргізілген жан-жақты бағалау нәтижесінде қабылданған. Негізгі мақсат – жоғары дайындық деңгейін қамтамасыз етіп, операциялық тиімділікті арттыру.
Сондай-ақ барлық рейстер мен оларға қатысты операциялар қауіпсіздіктің ең жоғары халықаралық стандарттарына сай жүзеге асырылатыны атап өтілді. Жолаушылар мен авиация қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті сақтық шаралары қабылданады.
"Қауіпсіздік – біздің басты басымдығымыз", – деп мәлімдеді ел билігі.
Бұған дейін Qatar Airways әуе компаниясы әуе билеттерін өзгертуге қатысты арнайы шарттардың мерзімін ұзартқан болатын.