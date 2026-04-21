#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Әлем

Индонезияда ресейлік әйелді ұшақтан күштеп түсіріп, ұрлап кеткен

21.04.2026 17:24
38 жастағы Мәскеу облысының тұрғыны Наталья Рукавишникова Индонезия аумағында жергілікті қылмыстық топ өкілі тарапынан ұрланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Туыстарының айтуынша, Наталья осы жылдың қаңтар айында құрбысымен бірге Джакарта қаласына барып, Азияда шамамен үш ай демалуды жоспарлаған. Демалыс кезінде ол 37 жастағы индонезиялық азаматпен танысып, араларында курорттық роман басталған. Алайда елге қайтатын кезде жағдай күрт өзгерген. Жақындарының сөзінше, әлгі ер адамның адамдары Натальяны ұшақтан күштеп түсіріп, алып кеткен. Олар бұл адамның жергілікті қылмыстық топтарға қатысы бар екенін айтады.

"Оны ұшақтан алып кеткен адамдар қарапайым емес. Біздің түсінуімізше, бұл адам Индонезиядағы қылмыстық ортаға жақын", – деген Натальяның ағасы Вячеслав РЕН ТВ арнасына.

Қазір Натальяның паспорты тартып алынған, өзі жалдамалы бөлмеде қамалып отыр. Ұрлаған адам кейде оған анасына бейнеқоңырау шалуға рұқсат береді.

Жақындарының айтуынша, индонезиялық ер адам жақын арада Натальяны Ресей елшілігіне апарып, визасын ұзартатынын айтқан. Алайда туыстары бұл уәдеге сенбей, әйелдің өмірі үшін алаңдап отыр.

Отбасы Ресей елшілігі арқылы көмек сұраған. Олар дипломаттар мен жергілікті билік тез арада араласады деп үміттенеді.

aif.ru мәліметінше, Наталья Рукавишникова – блогер, психолог және жеке даму бойынша тәлімгер. Ол соңғы рет 28 наурызда жазылушыларымен байланысқа шыққан. Сол күні Бали аралындағы спа-кешеннен бейнежазбалар жариялап, аудиториясын аралға келіп, рухани-энергетикалық тәжірибелерден өтуге шақырған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: