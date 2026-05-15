Кипрде демалыста жүрген әйелдің баласын ұрлап кеткен
The Sun басылымының жазуынша, ер адам бұрынғы бірге тұрған әйелінің үйіне басып кіріп, оны итеріп жібергеннен кейін баланы алып, оқиға орнынан қашып кеткен. Полицияның мәліметінше, ол бұл әрекетті жалғыз істемеген болуы мүмкін. Қасында тағы бір сыбайласы болған деген болжам бар.
Оқиғадан кейін күдікті ақ түсті көлікпен кетіп қалған. Қазіргі уақытта полиция оны іздестіріп, қашып кетуі мүмкін бағыттарды тексеріп жатыр.
Белгілі болғандай, бұған дейін әйел полицияға тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша бірнеше рет шағымданған. Сонымен қатар өткен жылдың қараша айынан бері ер адамға қатысты бұрынғы оқиғаларға байланысты қамауға алу ордері де шығарылған.
Тергеушілер әлеуметтік желілерде тараған видеоны да тексеріп жатыр. Онда күдікті ер адам баламен бірге түсіп қалған болуы мүмкін. Іске аралдың екі бөлігінің арасындағы қозғалысты бақылаумен айналысатын арнайы бөлімшелер де тартылған.
