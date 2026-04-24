Ресейдің Хабаровск өлкесінде туристер тобы із-түзсіз жоғалды
Oxu.Az мәліметінше, 18 сәуірде 19 жастағы Никита мен оның сүйіктісі Анастасия достарымен бірге Хабаровск қаласынан шамамен 200 шақырым қашықтағы Оңтүстік кенті бағытына балық аулауға шыққан. Барлығы алты адам микроавтобуспен өзен бойымен қозғалғаннан кейін олармен байланыс үзіліп қалған.
Топ 21 сәуірде қайтып оралуы тиіс болған, алайда қазіргі уақытқа дейін олардың қайда екені белгісіз.
Анастасия соңғы рет 19 сәуірде әпкесімен байланысқа шығып, сапардың жақсы өтіп жатқанын және байланыс болмауы мүмкін екенін айтқан. Сол күні жергілікті тұрғындар туристерді Оңтүстік кентінде көріп, олардың қараусыз қалған ауылға жол сұрағанын байқаған.
Алдын ала нұсқалар арасында өзендегі жазатайым оқиға, тайгада адасу немесе жабайы аңдардың шабуылы болуы мүмкін деген болжамдар айтылуда. Аймақта амур жолбарысы мен қоңыр аюлар мекендейді.
Қазіргі уақытта құтқарушылар мен полиция іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.