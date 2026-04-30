Зейнеткер тауып алған әмиянды қайтармағаны үшін қамауға алынды
Japan Today басылымының жазуынша, оқиға Мисаса елді мекенінде болған. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, 26 сәуір күні таңертең 71 жастағы әйел жол үстінен 60 жастағы ер адамның қалтасынан түсіп қалған әмиянды тауып алған. Оның ішінде шамамен 37 мың иен (105 мың теңгедей) қолма-қол ақша болған.
Зейнеткер табылған затты өзімен алып кеткен, алайда оны иесіне қайтаруға әрекет жасамаған және полицияға да жүгінбеген. Кейін құқық қорғау органдарына әйелдің тротуардан әмиянды көтеріп алғанын байқаған куәгер хабар берген.
Полиция қызметкерлері бейнебақылау камералары арқылы күдіктінің жеке басын анықтап, оны ұстады. Қазіргі уақытта оған қандай жаза қолданылатыны нақтыланбаған.
