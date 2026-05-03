Трамп Иранмен жаңа келісімді қарастыруы мүмкін екенін мәлімдеді
Трамп журналистерге Тегеран "келісім тұжырымдамасын" ұсынғанын және жақын уақытта нақты мәтінін жолдайтынын жеткізді. CNN басылымының жазуынша, бұл мәлімдеме Флоридадан ұшып шығар алдында жасалды.
Иранның Tasnim агенттігінің мәліметінше, ел АҚШ ұсынысына 14 тармақтан тұратын жауап жолдаған. Онда Вашингтон екі айлық бітім жасауды ұсынғаны айтылған. Ал Иран негізгі мәселелерді 30 күн ішінде шешуді талап етіп, келіссөздердің назарын уақытша бітімнен толық соғысты тоқтатуға ауыстыруды ұсынып отыр.
Иранның ресми өкілдері әзірге бұл жауаптың егжей-тегжейін түсіндірген жоқ.
Трамп сондай-ақ бұған дейін айтқан сөздерін нақтылап, ол келісімге түбегейлі қарсы емес екенін айтты.
