Қытайда отшашу зауытында жарылыс болды: қаза тапқандар бар
Қытайдың Хунань провинциясында отшашу шығаратын зауытта жарылыс орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымының Xinhua агенттігіне сілтеме жасап жазуынша, оқиға салдарынан кемінде 3 адам қаза тауып, тағы 25 адам жарақат алған.
Жарылыс 4 мамыр күні жергілікті уақытпен шамамен 16:43-те Люян қаласының уездік деңгейіндегі Гуаньду елді мекенінде орналасқан кәсіпорында болған.
Қазіргі уақытта полиция оқиғаның себептерін анықтап жатыр, тергеу жұмыстары жүргізілуде.
