Ресейде бір үйдің үш мүшесі терезеден секіріп қаза тапты

04.05.2026 22:35
Ресейдің Калининград қаласында 3 жасар бала мен 40 және 70 жастағы екі әйелдің мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, алдымен анасы мен әжесі кәмелетке толмаған баланы тоғызыншы қабаттағы пәтер терезесінен лақтырып жіберген, кейін өздері де қаза болған.

Starhit басылымының жазуынша, қазіргі уақытта оқиға орнында тергеушілер жұмыс істеп жатыр, алайда әзірге ресми мәлімдеме жасалмаған. Қаза тапқандардың барлығы бір отбасы мүшелері екені белгілі.

«Калининградтың Ленинград ауданындағы үйдің терезесінің астынан 70 және 41 жастағы екі әйел мен бір баланың мәйіті табылды. Отбасы жалдамалы пәтерде тұрған. Әжесінде шизофрения диагнозы болған. Бір нұсқа бойынша, алдымен бала терезеден құлаған, кейін екі әйел де қаза тапқан. Оқиға орнында тергеу комитеті жұмыс істеп жатыр. Барлық мән-жай анықталуда. Қылмыстық іс қозғалды», – деп жазады ресейлік БАҚ.

Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себептері анықталу үстінде.

Бұған дейін Қытайда отшашу зауытында жарылыс болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
